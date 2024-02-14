Спикер Джонсон не будет выносить на голосование законопроект о помощи Украине - СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал об этом американскому журналисту Джейку Шерману, чем последний поделился в соцсети Х.

Конечно, сейчас не буду. Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные дедлайны, и именно на них внимание Палаты сейчас приковано сказал Майк Джонсон Шерману.

Напомним,

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.

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