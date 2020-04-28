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Спалах коронавірусної хвороби у Подільську: за добу виявлено 5 нових випадків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одеській області зафіксовано ще 8 випадків COVID-19, загальна кількість хворих в області 248. Про це у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

"Станом на 9:30 28-го квітня ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомив про 8 нових підтверджених випадків захворювання. Загальна кількість пацієнтів — 248 осіб", - написав Куций.

За його словами, 5 нових випадків зафіксовано у Подільську. Наразі у місті 98 пацієнтів мають підтверджений діагноз COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікарню на Одещині закрили на карантин через хворих на COVID-19 медиків.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401.

Як повідомлялося раніше в УНН, через недотримання місцевою владою карантинних рекомендацій, у Подільську на Одещині виник спалах коронавірусу, майже половина хворих у місті - медики

Також у Подільську кількість хворих на COVID-19 ще 25 квітня перевищила кількість хворих у Одесі, за добу було зафіксовано 32 інфікованих медики.

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