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Вспышка коронавирусной болезни в Подольске: за сутки обнаружено 5 новых случаев

Вспышка коронавирусной болезни в Подольске: за сутки обнаружено 5 новых случаев

Киев  •  УНН

 • 12355 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одесской области зафиксировано еще 8 случаев COVID-19, общее количество заболевших в области 248. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"По состоянию на 9:30 28-го апреля ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщил о 8 новых подтвержденных случаях заболевания. Общее количество пациентов - 248 человек", - написал Куцый.

По его словам, 5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе 98 пациентов имеют подтвержденный диагноз COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больницу в Одесской области закрыли на карантин из-за больных на COVID-19 медиков.

Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.

Как сообщалось ранее в УНН, из-за несоблюдения местными властями карантинных рекомендаций, в Подольске Одесской области возникла вспышка коронавируса, почти половина больных в городе - медики.

Также в Подольске количество больных на COVID-19 еще 25 апреля превысило количество больных в Одессе, за сутки было зафиксировано 32 инфицированных медика.

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