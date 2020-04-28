Вспышка коронавирусной болезни в Подольске: за сутки обнаружено 5 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одесской области зафиксировано еще 8 случаев COVID-19, общее количество заболевших в области 248. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"По состоянию на 9:30 28-го апреля ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщил о 8 новых подтвержденных случаях заболевания. Общее количество пациентов - 248 человек", - написал Куцый.
По его словам, 5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе 98 пациентов имеют подтвержденный диагноз COVID-19.
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Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.
Как сообщалось ранее в УНН, из-за несоблюдения местными властями карантинных рекомендаций, в Подольске Одесской области возникла вспышка коронавируса, почти половина больных в городе - медики.
Также в Подольске количество больных на COVID-19 еще 25 апреля превысило количество больных в Одессе, за сутки было зафиксировано 32 инфицированных медика.