Соціологи закликали уряд не відмовлятися від перепису населення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Соціологи закликали уряд не відмовлятися від перепису населення та акцентують увагу на тому, що проведення швидкої оцінки кількості населення України може бути гарним доповненням, але не може бути заміною перепису населення. Відповідне рішення прийняли соціологи Соціологічної асоціації України, передає УНН.
Так, уряд України планував проведення перепису населення України у 2020 році, в бюджеті були виділені кошти на перепис. Зараз у межах підготовки до перепису здійснюється пробний перепис у Києві та в одному з ОТГ Київської області.
"Але із заяв міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета стало відомо, що з метою економії ресурсів перепис планується відмінити, а замість нього вже в цьому році буде здійснена швидка оцінка чисельності населення за допомогою баз даних мобільних операторів, регістрів населення і калібруючих соціологічних досліджень. Соціологічна асоціація України вітає проведення швидкої оцінки кількості населення України. Разом з тим, оцінка чисельності населення може бути гарним доповненням, але не може бути заміною перепису населення", - зазначили в асоціації.
Як зазначили в Соціологічній асоціації України, перепис потрібен не тільки уряду, але й управлінцям обласного, районного, міського рівня. І додали, що "унікальною перевагою перепису є те, що він представляє весь статистичний всесвіт, аж до найменших географічних одиниць країни". В асоціації зауважили також, що перепис потрібен для співробітництва з іншими державами і міжнародними організаціями, які оцінюють перспективи розвитку країни і можливість інвестицій.
У Соціологічній організації України дали пораду, як зробити перепис дешевшим.
"Ми розуміємо зацікавленість уряду в економії коштів, цілком можливо, що перепис можна зробити дешевшим (наприклад, мати довгу і коротку форму і використовувати довгу форму лише в кожному п’ятому домогосподарстві. Закупити не 100 тисяч планшетів, а 25 тисяч і подовжити час проведення перепису тощо). Але відміна повного перепису населення теж має багато негативних (в тому числі фінансових) наслідків, які можуть привести до набагато більших втрат, хоча їх важче оцінити", - додали в асоціації.
Також вони закликали уряд провести перепис населення.
"Соціологічна асоціація України закликає уряд докласти зусиль і знайти можливість проведення перепису населення України відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій Конференції європейских статистів щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2020 року", - відмінили в асоціації.
Нагадаємо, у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін України узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.
Водночас міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, який дозволить зекономити 2-3 млрд грн. На що відреагував Президент України Володимир Зеленський, подякувавши міністру Кабінету міністрів Дмитра Дубілета щодо плану зекономити на переписі населення.