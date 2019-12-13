Соціологи закликали уряд не відмовлятися від перепису населення

Так, уряд України планував проведення перепису населення України у 2020 році, в бюджеті були виділені кошти на перепис. Зараз у межах підготовки до перепису здійснюється пробний перепис у Києві та в одному з ОТГ Київської області.

"Але із заяв міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета стало відомо, що з метою економії ресурсів перепис планується відмінити, а замість нього вже в цьому році буде здійснена швидка оцінка чисельності населення за допомогою баз даних мобільних операторів, регістрів населення і калібруючих соціологічних досліджень. Соціологічна асоціація України вітає проведення швидкої оцінки кількості населення України. Разом з тим, оцінка чисельності населення може бути гарним доповненням, але не може бути заміною перепису населення", - зазначили в асоціації.

Як зазначили в Соціологічній асоціації України, перепис потрібен не тільки уряду, але й управлінцям обласного, районного, міського рівня. І додали, що "унікальною перевагою перепису є те, що він представляє весь статистичний всесвіт, аж до найменших географічних одиниць країни". В асоціації зауважили також, що перепис потрібен для співробітництва з іншими державами і міжнародними організаціями, які оцінюють перспективи розвитку країни і можливість інвестицій.

У Соціологічній організації України дали пораду, як зробити перепис дешевшим.

"Ми розуміємо зацікавленість уряду в економії коштів, цілком можливо, що перепис можна зробити дешевшим (наприклад, мати довгу і коротку форму і використовувати довгу форму лише в кожному п’ятому домогосподарстві. Закупити не 100 тисяч планшетів, а 25 тисяч і подовжити час проведення перепису тощо). Але відміна повного перепису населення теж має багато негативних (в тому числі фінансових) наслідків, які можуть привести до набагато більших втрат, хоча їх важче оцінити", - додали в асоціації.

Також вони закликали уряд провести перепис населення.

"Соціологічна асоціація України закликає уряд докласти зусиль і знайти можливість проведення перепису населення України відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій Конференції європейских статистів щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2020 року", - відмінили в асоціації.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін України узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, який дозволить зекономити 2-3 млрд грн. На що відреагував Президент України Володимир Зеленський, подякувавши міністру Кабінету міністрів Дмитра Дубілета щодо плану зекономити на переписі населення.