Социологи призвали правительство не отказываться от переписи населения

Так, правительство Украины планировало проведение переписи населения Украины в 2020 году, в бюджете были выделены средства на перепись. Сейчас в рамках подготовки к переписи осуществляется пробная перепись в Киеве и в одном из ОТО Киевской области.

"Но по заявлениям министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета стало известно, что в целях экономии ресурсов перепись планируется отменить, а вместо нее уже в этом году будет осуществлена быстрая оценка численности населения с помощью баз данных мобильных операторов, регистров населения и калибрующих социологических исследований. Социологическая ассоциация Украины приветствует проведение быстрой оценки численности населения Украины. Вместе с тем, оценка численности населения может быть хорошим дополнением, но не может быть заменой переписи населения", - отметили в ассоциации.

Как отметили в Социологической ассоциации Украины, перепись нужна не только правительству, но и управленцам областного, районного, городского уровня. И добавили, что "уникальным преимуществом переписи является то, что он представляет всю статистическую вселенную, вплоть до мельчайших географических единиц страны". В ассоциации отметили также, что перепись нужна для сотрудничества с другими государствами и международными организациями, оценивающими перспективы развития страны и возможность инвестиций.

В Социологической организации Украины дали совет, как сделать перепись дешевле.

"Мы понимаем заинтересованность правительства в экономии средств, вполне возможно, что перепись можно сделать дешевле (например, иметь длинную и короткую форму и использовать длинную форму лишь в каждом пятом домохозяйстве. Закупить не 100 тысяч планшетов, а 25 тысяч и продлить время проведения переписи и т.д.). Но отмена полной переписи населения тоже имеет много отрицательных (в том числе финансовых) последствий, которые могут привести к гораздо большим потерям, хотя их труднее оценить", - добавили в ассоциации.

Также они призвали правительство провести перепись населения.

"Социологическая ассоциация Украины призывает правительство приложить усилия и найти возможность проведения переписи населения Украины в соответствии с международными стандартами и рекомендациями Конференции европейских статистов о проведении переписей населения и жилищного фонда 2020 года", - отменили в ассоциации.

Напомним, в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на проведение запланированного общенационального переписи населения предусмотрели более 3 млрд грн. После чего Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины.

В то же время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, которая позволит сэкономить 2-3 млрд грн. На что отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив министру Кабинета министров Дмитрия Дубилета по плану сэкономить на переписи населения.