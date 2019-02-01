Соціальні та інфраструктурні інвестиції МХП подвоїлися в 2018 році і перевищили 200 млн грн

"Найбільш вагомі проекти в сфері корпоративної соціальної відповідальності були реалізовані холдингом в сфері освіти – школи і дитячі садки, медицини, розвитку дорожньої та соціальної інфраструктури в регіонах присутності, а також інвестиції в соціальну інфраструктуру. Зараз, коли відбувається децентралізація, інвестиції в сільську місцевість – важливі як ніколи для підтримки місцевих громад", – розповіла Вікторія Нагірняк, керівник напряму "Корпоративна соціальна відповідальність" МХП.

Значні ресурси МХП направляє на розвиток дитячих садків і шкіл. Протягом 2018 року в цей напрямок холдинг інвестував понад 41 млн гривень. У програму розвитку освіти також залучені профільні вищі навчальні заклади, з якими МХП налагодив стратегічну співпрацю щодо підготовки та залучення молодих фахівців.

У рамках проектів підтримки сільської медицини та медичних установ в регіонах присутності підприємств МХП, а також в якості адресної допомоги на лікування, холдинг реалізував програми на загальну суму понад 12 млн грн. Проект "Лікар для села" сприяє фінансуванню виїзних оглядів лікарів в села, закупівель необхідного обладнання та медикаментів для амбулаторій.



На благодійні цілі, а також проекти адресної соціальної допомоги при народженні дитини, допомога сім'ям, ветеранам і воїнам АТО МХП направив понад 7 млн ​​грн. Таким чином, загальний обсяг проектів громадської і соціальної спрямованості, реалізованих холдингом МХП в 2018 році, перевищив 140 млн грн.

Значну увагу холдинг приділяє проектам з розвитку інфраструктури. Протягом 2018 року інвестиції в цей напрямок склали майже 37 мільйонів гривень. Додатково понад 52 мільйонів було направлено на реконструкцію і ремонт доріг, ще близько 7 млн ​​грн – на поліпшення забезпечення населених пунктів світлом і водою.

МХП також приділяє велику увагу розвитку підприємницьких ініціатив в регіонах присутності, націлених на підвищення зайнятості та розвиток унікальних особливостей регіонів. МХП в 2018 році розширив охоплення регіонів з двох до п'яти, де провів мікрогрантовий конкурс "Село: Кроки до розвитку" серед початківців та досвідчених сільських підприємців. У ході проекту було відібрано 83 найкращі проекти у Вінницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській та Дніпропетровській областях, які запропонували найбільш вдалі бізнес-плани. Всі переможці отримали гранти на старт або розвиток своєї справи на загальну суму понад 4 млн грн.