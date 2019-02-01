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Социальные и инфраструктурные инвестиции МХП удвоились в 2018 году и превысили 200 млн грн

Социальные и инфраструктурные инвестиции МХП удвоились в 2018 году и превысили 200 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9519 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП в рамках проектов корпоративной социальной ответственности в 2018 году вдвое увеличил объемы социальных и инфраструктурных инвестиций в регионах присутствия. Финансовые масштабы этих проектов превысили 200 млн грн, сообщили УНН в МХП.

"Наиболее значимые проекты в сфере корпоративной социальной ответственности были реализованы холдингом в сфере образования - школы и детские сады, медицины, развития дорожной и социальной инфраструктуры в регионах присутствия, а также инвестиции в социальную инфраструктуру. Сейчас, когда происходит децентрализация, инвестиции в сельскую местность - важны как никогда для поддержки местных общин ", - рассказала Виктория Нагирняк, руководитель направления "Корпоративная социальная ответственность" МХП.

Значительные ресурсы МХП направляет на развитие детских садов и школ. В течение 2018 года в это направление холдинг инвестировал более 41 млн гривен. В программу развития образования также вовлечены профильные высшие учебные заведения, с которыми МХП наладил стратегическое сотрудничество по подготовке и привлечения молодых специалистов.

В рамках проектов поддержки сельской медицины и медицинских учреждений в регионах присутствия предприятий МХП, а также в качестве адресной помощи на лечение, холдинг реализовал программы на общую сумму более 12 млн грн. Проект "Врач для села" способствует финансированию выездных осмотров врачей в села, закупок необходимого оборудования и медикаментов для амбулаторий.

На благотворительные цели, а также проекты адресной социальной помощи при рождении ребенка, помощь семьям, ветеранам и воинам АТО МХП направил более 7 млн ​​грн. Таким образом, общий объем проектов общественной и социальной направленности, реализуемых холдингом МХП в 2018 году, превысил 140 млн грн.

Значительное внимание холдинг уделяет проектам по развитию инфраструктуры. В течение 2018 инвестиции в это направление составили почти 37000000 гривен. Дополнительно более 52 миллионов было направлено на реконструкцию и ремонт дорог, еще около 7 млн ​​грн - на улучшение обеспечения населенных пунктов светом и водой.

МХП также уделяет большое внимание развитию предпринимательских инициатив в регионах присутствия, нацеленных на повышение занятости и развитие уникальных особенностей регионов. МХП в 2018 году расширил охват регионов с двух до пяти, где провел микрогрантовий конкурс "Деревня: Шаги к развитию" среди начинающих и опытных сельских предпринимателей. В ходе проекта были отобраны 83 лучшие проекты в Винницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях, которые предложили наиболее удачные бизнес-планы. Все победители получили гранты на старт или развитие своего дела на общую сумму более 4 млн грн.

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