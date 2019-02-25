Соціалісти утримують лідерство на виборах у Молдові

Такі попередні підсумки голосування опублікувала в понеділок Центральна виборча комісія Молдова.

За даними ЦВК, за Демократичну партію проголосували 24,9% виборців. Лідирує на виборах Партія соціалістів Республіки Молдова, яка набирає 31,69% голосів. Партія “Шор” бізнесмена і мера міста Оргіїв Ілана Шора йде четвертою з результатом 8,64%. Решта партій не долають виборчий бар’єр в 6%.

У неділю в Молдові вибори в парламент вперше пройшли за змішаною системою. Якщо раніше 101 депутата обирали за партійними списками, то тепер 50 парламентаріїв будуть обрані за колишньою схемою, а 51 — по одномандатних округах.

Як повідомляв УНН, проєвропейська опозиція Молдови звинуватила владу у фальсифікаціях на виборах.