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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34003 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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“Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа”: Зеленський

Київ • УНН

 • 22144 перегляди

Президент Зеленський заявив про найінтенсивнішу роботу з командою Трампа за весь час, включаючи численні дзвінки. Наступного тижня заплановані переговори в Саудівській Аравії за участю представників США та України.

“Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа”: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь день триває найбільш інтенсивна робота з командою президента США Дональда Трампа щодо встановлення якнайшвидшого миру, передає УНН.

Деталі

Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, які хочуть миру, так само хочуть, як і ми, над відповідними кроками. І наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, з Америкою, у Саудівській Аравії – ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час – багато дзвінків. Тематика зрозуміла – мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо

 Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Волц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.  

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
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Україна
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