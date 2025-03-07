“Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа”: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь день триває найбільш інтенсивна робота з командою президента США Дональда Трампа щодо встановлення якнайшвидшого миру, передає УНН.

Деталі

Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, які хочуть миру, так само хочуть, як і ми, над відповідними кроками. І наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, з Америкою, у Саудівській Аравії – ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час – багато дзвінків. Тематика зрозуміла – мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Волц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії.