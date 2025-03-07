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“Сегодня весь день на разных уровнях продолжается самая интенсивная работа с командой Трампа”: Зеленский

Киев • УНН

 • 22144 просмотра

Президент Зеленский заявил о самой интенсивной работе с командой Трампа за все время, включая многочисленные звонки. На следующей неделе запланированы переговоры в Саудовской Аравии с участием представителей США и Украины.

“Сегодня весь день на разных уровнях продолжается самая интенсивная работа с командой Трампа”: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь день продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента США Дональда Трампа по установлению как можно более быстрого мира, передает УНН.

Детали

Мы продолжаем работать с нашими партнерами, которые хотят мира, так же, как и мы, над соответствующими шагами. И на следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой, в Саудовской Аравии – мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время – много звонков. Тематика понятна – мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее. Украина настроена максимально конструктивно

- сказал Зеленский. 

Напоминаем

 На следующем вторнике, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолт отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.  

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
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