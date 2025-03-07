“Сегодня весь день на разных уровнях продолжается самая интенсивная работа с командой Трампа”: Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о самой интенсивной работе с командой Трампа за все время, включая многочисленные звонки. На следующей неделе запланированы переговоры в Саудовской Аравии с участием представителей США и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь день продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента США Дональда Трампа по установлению как можно более быстрого мира, передает УНН.
Детали
Мы продолжаем работать с нашими партнерами, которые хотят мира, так же, как и мы, над соответствующими шагами. И на следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой, в Саудовской Аравии – мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время – много звонков. Тематика понятна – мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее. Украина настроена максимально конструктивно
Напоминаем
На следующем вторнике, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолт отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.