Сьогодні Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу: ситуація із наркозалежністю в Україні

Сьогодні, 26 червня, у багатьох країнах світу, проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 1987 році, пише УНН.

Наприкінці XIX століття 25 мільйонів людей вживали опіум, що на той час складало 1,5% населення планети.

У 1909 році в Шанхаї 1відбулася перша конференція Міжнародної опіумної комісії. Потім була проведена Міжнародна опіумна конвенція в Гаазі 1912 року, яка вперше розробила заходи, спрямовані на контроль за виробництвом, імпортом, експортом, торгівлею та розповсюдженням кокаїну, морфію та їхніх похідних.

Після Другої світової війни функцію контролю та боротьби з цією проблемою наркотиків взяла на себе ООН. Першим важливим документом був Протокол з опіуму 1953 року. Наступним кроком стало прийняття Єдиної конвенції про наркотичні засоби в 1961 році. Відповідно до її положень, в 1968 році було створено Міжнародний комітет по контролю за наркотиками.

Держави – члени ООН прийняли Політичну декларацію і План дій міжнародного співробітництва з метою створення спільної діючої стратегії боротьби зі світовою проблемою наркотиків.

Але попри численні заходи вживання наркотиків та наркозалежність залишаються серйозною загрозою для людства.

Близько 300 мільйонів жителів нашої планети регулярно вживають наркотики. Кількість таких людей за останні десять років зросла на 23%.

Майже мільйонів – страждають від різноманітних розладів, пов’язаних із вживанням наркотичних речовин.

Ця проблема залишається серйозною і для України. За статистикою, від 1 до 1,5 мільйонів наших співвітчизників людей вживають наркотики. Від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб щороку помирають близько 120 тисяч українців.

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