Сьогодні Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу: ситуація із наркозалежністю в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60647 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147845 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142978 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120481 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131632 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84474 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92736 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98615 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89625 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219889 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19128 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18784 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41937 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15350 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20766 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142978 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219889 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370146 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305856 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10326 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30521 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27467 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120481 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32564 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сьогодні Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу: ситуація із наркозалежністю в Україні

Київ • УНН

 • 20717 перегляди

У Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом ООН звертає особливу увагу на глобальну проблему наркотиків: 300 мільйонів людей регулярно вживають наркотики/

Сьогодні Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу: ситуація із наркозалежністю в Україні

Сьогодні, 26 червня, у багатьох країнах світу, проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 1987 році, пише УНН.

Наприкінці XIX століття 25 мільйонів людей вживали опіум, що на той час складало 1,5% населення планети.

У 1909 році в Шанхаї 1відбулася перша конференція Міжнародної опіумної комісії. Потім була проведена Міжнародна опіумна конвенція в Гаазі 1912 року, яка вперше розробила заходи, спрямовані на контроль за виробництвом, імпортом, експортом, торгівлею та розповсюдженням кокаїну, морфію та їхніх похідних.

Після Другої світової війни функцію контролю та  боротьби з цією проблемою наркотиків взяла на себе ООН. Першим важливим документом був Протокол з опіуму 1953 року. Наступним кроком стало прийняття  Єдиної конвенції про наркотичні засоби в 1961 році. Відповідно до її положень, в 1968 році було створено Міжнародний комітет по контролю за наркотиками. 

Держави – члени ООН прийняли Політичну декларацію і План дій міжнародного співробітництва з метою створення спільної діючої стратегії  боротьби зі світовою проблемою наркотиків.

Але попри численні заходи вживання наркотиків та наркозалежність залишаються серйозною загрозою для людства.

Близько 300 мільйонів жителів нашої планети регулярно вживають наркотики. Кількість таких людей за останні десять років зросла на 23%.

Майже мільйонів – страждають від різноманітних розладів, пов’язаних із вживанням наркотичних речовин.

Ця проблема залишається серйозною і для України. За статистикою, від 1 до 1,5 мільйонів наших співвітчизників людей вживають наркотики. Від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб щороку помирають близько 120 тисяч українців.

На Полтавщині ліквідували потужний канал збуту наркотиків: до діяльності злочинної групи можуть бути причетні правоохоронці04.06.24, 16:35 • 28687 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоЗдоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Гаага
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67