Сегодня, 26 июня, во многих странах мира, проводятся мероприятия по случаю Международного дня против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Событие было начато Организацией Объединенных Наций в 1987 году, пишет УНН.

В конце XIX века 25 миллионов человек употребляли опиум, что в то время составляло 1,5% населения планеты.

В 1909 году в Шанхае 1 состоялась первая конференция Международной опиумной комиссии. Затем была проведена международная Гаагская опиумная конвенция 1912 года, которая впервые разработала меры по контролю за производством, импортом, экспортом, торговлей и распространением кокаина, морфина и их производных.

После Второй мировой войны ООН взяла на себя функцию контроля и борьбы с этой проблемой наркотиков. Первым важным документом был протокол по опиуму 1953 года. Следующим шагом стало принятие Единой конвенции о наркотических средствах в 1961 году. Согласно ее положениям, в 1968 году был создан Международный комитет по контролю за наркотиками.

Государства-члены ООН приняли политическую декларацию и План действий международного сотрудничества с целью создания совместной действующей стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков.

Но несмотря на многочисленные меры употребления наркотиков и наркозависимость остаются серьезной угрозой для человечества.

Около 300 миллионов жителей нашей планеты регулярно употребляют наркотики. Количество таких людей за последние десять лет выросло на 23%.

Почти миллионов – страдают от разнообразных расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ.

Эта проблема остается серьезной и для Украины. По статистике, от 1 до 1,5 миллионов наших соотечественников людей употребляют наркотики. От наркомании и связанных с ней болезней ежегодно умирают около 120 тысяч украинцев.

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