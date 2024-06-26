Киев • УНН
В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом ООН обращает особое внимание на глобальную проблему наркотиков: 300 миллионов человек регулярно употребляют наркотики/
Сегодня, 26 июня, во многих странах мира, проводятся мероприятия по случаю Международного дня против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Событие было начато Организацией Объединенных Наций в 1987 году, пишет УНН.
В конце XIX века 25 миллионов человек употребляли опиум, что в то время составляло 1,5% населения планеты.
В 1909 году в Шанхае 1 состоялась первая конференция Международной опиумной комиссии. Затем была проведена международная Гаагская опиумная конвенция 1912 года, которая впервые разработала меры по контролю за производством, импортом, экспортом, торговлей и распространением кокаина, морфина и их производных.
После Второй мировой войны ООН взяла на себя функцию контроля и борьбы с этой проблемой наркотиков. Первым важным документом был протокол по опиуму 1953 года. Следующим шагом стало принятие Единой конвенции о наркотических средствах в 1961 году. Согласно ее положениям, в 1968 году был создан Международный комитет по контролю за наркотиками.
Государства-члены ООН приняли политическую декларацию и План действий международного сотрудничества с целью создания совместной действующей стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков.
Но несмотря на многочисленные меры употребления наркотиков и наркозависимость остаются серьезной угрозой для человечества.
Около 300 миллионов жителей нашей планеты регулярно употребляют наркотики. Количество таких людей за последние десять лет выросло на 23%.
Почти миллионов – страдают от разнообразных расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ.
Эта проблема остается серьезной и для Украины. По статистике, от 1 до 1,5 миллионов наших соотечественников людей употребляют наркотики. От наркомании и связанных с ней болезней ежегодно умирают около 120 тысяч украинцев.
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