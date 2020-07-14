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Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Верховної Ради

Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Верховної Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні, 14 липня, о 15:00, відбудеться ще одне позачергове засідання Верховної Ради України. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков у понеділок, передає УНН.

“У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 15 годину 14 липня 2020 року”, — йдеться у тексті розпорядження Разумкова.

Так, на цьому позачерговому пленарному засіданні планується розгляд низки законопроектів, зокрема, № 3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та № 3781 щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Раніше голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія повідомив, що парламент цього тижня розгляне законопроект про оборонні закупівлі. Зокрема, раніше повідомлялось, що протягом цього тижня ВР розгляне законопроект про перехід російськомовних шкіл на українську.

Як повідомляв УНН, вчора відбулось позачергове засідання Верховної Ради України. На ньому Рада розглянула низку питань, зокрема, проект постанови про призначення місцевих виборів у 2020 році та законопроект про внесення змін до держбюджету щодо проведення виборів.

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