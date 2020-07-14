Арахамія: Рада розгляне законопроект щодо реформи СБУ у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада України розгляне новий законопроект про реформування Служби безпеки України у вересні цього року. Про це Арахамія сказав в ефірі "Свобода слова", передає УНН.
За його словами, наразі законопроект допрацьовується в комітеті, а вже у вересні його буде винесено на голосування.
“Я думаю, ви маєте на увазі новий законопроект про СБУ, який напрацьовується в нашому комітеті і ми якраз у вересні виносимо цей законопроект вже на голосування”, — розповів Арахамія.
Голова фракції “Слуга народу” анонсував розгляд проекту закону про Бюро фінансових розслідувань.
Нагадаємо, у СБУ розповіли, як буде проходити реформа відомства.