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Арахамія: Рада розгляне законопроект щодо реформи СБУ у вересні

Арахамія: Рада розгляне законопроект щодо реформи СБУ у вересні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада України розгляне новий законопроект про реформування Служби безпеки України у вересні цього року. Про це Арахамія сказав в ефірі "Свобода слова", передає УНН.

За його словами, наразі законопроект допрацьовується в комітеті, а вже у вересні його буде винесено на голосування.

“Я думаю, ви маєте на увазі новий законопроект про СБУ, який напрацьовується в нашому комітеті і ми якраз у вересні виносимо цей законопроект вже на голосування”, — розповів Арахамія.

Голова фракції “Слуга народу” анонсував розгляд проекту закону про Бюро фінансових розслідувань.

Нагадаємо, у СБУ розповіли, як буде проходити реформа відомства.

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