Рада ухвалила законопроект про виділення коштів з держбюджету на проведення виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3712 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо фінансового забезпечення проведення виборів. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести зміни до держбюджету на 2020 рік, зокрема, збільшивши видатки споживання загального фонду на 1 263 954,1 тис. грн, в тому числі за бюджетними програмами:
- "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на 10 841,5 тис. грн;
- "Проведення виборів народних депутатів України" на 994,8 тис. грн;
-"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на 1 252 117,8 тис. грн;
Окрім того, законопроектом пропонується зменшивши видатки загального фонду на 1 263 954,1 тис. грн за бюджетною програмою 3511380 "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".
Як повідомляв УНН, ВРУ на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про призначення місцевих виборів у 2020 році та законопроект про внесення змін до держбюджету щодо проведення виборів.