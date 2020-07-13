Рада приняла законопроект о выделении средств из госбюджета на проведение выборов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89469 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106986 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111856 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141801 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113510 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136134 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103049 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102689 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104947 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102226 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Рада приняла законопроект о выделении средств из госбюджета на проведение выборов

Рада приняла законопроект о выделении средств из госбюджета на проведение выборов

Киев  •  УНН

 • 13785 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3712 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год относительно финансового обеспечения проведения выборов. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается внести изменения в госбюджет на 2020 год, в частности, увеличив расходы потребления общего фонда на 1 263 954,1 тыс. грн, в том числе по бюджетным программам:

- "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" на 10 841,5 тыс. грн;

- "Проведение выборов народных депутатов Украины" на  994,8 тыс. Грн;

- "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 1 252 117,8 тыс. грн;

Кроме того, законопроектом предлагается уменьшив расходы общего фонда на 1 263 954,1 тыс. грн по бюджетной программе 3511380 "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Как сообщал УНН, ВРУ на сегодняшнем внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о назначении местных выборов в 2020 году и законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно проведения выборов.

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