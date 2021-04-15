Також Садовий повідомляв, що якщо буде спостерігатися погіршення ситуації з COVID-19, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення зі Львовом.
Сьогодні у Львові розглянуть питання послаблення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Львові сьогодні міська комісія з питань ТЕБ і НС розглядатиме можливість послаблення карантину, який діє з 19 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу мерії.
Деталі
Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що влада розглядає можливість послаблення карантину, який діяв в місті з 19 березня, за трьома категоріями:
— повернення до очного навчання учнів 1-4 класів;
— робота літніх майданчиків;
— відновлення діяльності непродовольчих ринків.
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“Такі послаблення можливі лише за кількох умов. Перша з них — це зменшення кількості госпіталізованих та кількості позитивних ПЛР. Зараз такої динаміки не спостерігається, тому повернемося до цього питання у четвер”, — сказав Москаленко.
Додатково
Із загальної кількості ліжок у міських лікарнях Львова, які передбачили для лікування хворих на коронавірус, на 14 квітня 65% зайнято хворими. На лікуванні перебувають 1050 пацієнтів.
Нагадаємо
З 19 березня, на території львівської громади запровадили посилений карантин. Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів — попри введення у містах посилених карантинних обмежень.