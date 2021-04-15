Сьогодні у Львові розглянуть питання послаблення карантину

Деталі

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що влада розглядає можливість послаблення карантину, який діяв в місті з 19 березня, за трьома категоріями:

— повернення до очного навчання учнів 1-4 класів;

— робота літніх майданчиків;

— відновлення діяльності непродовольчих ринків.

Цитата

“Такі послаблення можливі лише за кількох умов. Перша з них — це зменшення кількості госпіталізованих та кількості позитивних ПЛР. Зараз такої динаміки не спостерігається, тому повернемося до цього питання у четвер”, — сказав Москаленко.

Додатково

Із загальної кількості ліжок у міських лікарнях Львова, які передбачили для лікування хворих на коронавірус, на 14 квітня 65% зайнято хворими. На лікуванні перебувають 1050 пацієнтів.

Нагадаємо

З 19 березня, на території львівської громади запровадили посилений карантин. Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів — попри введення у містах посилених карантинних обмежень.