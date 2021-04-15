Сегодня во Львове рассмотрят вопрос ослабления карантина

Детали

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что власти рассматривают возможность ослабления карантина, который действовал в городе с 19 марта по трем категориям:

— возвращение к очного обучения учащихся 1-4 классов;

— работа летних площадок;

— восстановление деятельности непродовольственных рынков.

Цитата

“Такие послабления возможны только при нескольких условиях. Первая из них — это уменьшение количества госпитализированных и количества положительных ПЦР. Сейчас такой динамики не наблюдается, поэтому вернемся к этому вопросу в четверг”, - сказал Москаленко.

Дополнительно

Из общего количества коек в городских больницах Львова, которые предусмотрели для лечения больных коронавирус, на 14 апреля 65% занято больными. На лечении находятся 1050 пациентов.

Напомним

С 19 марта, на территории львовской общины ввели усиленный карантин. Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов — несмотря на введение в городах усиленных карантина.

Также Садовый сообщал, что если будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, то могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение со Львовом.