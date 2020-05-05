Сьогодні у Києві відкрились три продовольчі ринки, завтра мають запрацювати ще два – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Держпродспоживслужба перевірила 37 столичних ринків на дотримання норм і вимог щодо їх відкриття, і наразі працюють лише три ринки, проте завтра планують відкрити ще два. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідальності нормам і вимогам. У минулі кілька днів жоден ринок не був готовий відкритись згідно цим умовам. Вони активно готувались, облаштовували умови для роботи в епідемічній ситуації.
Зараз будуть поступово відкриватись. Сьогодні в столиці вже відкрились три ринки: Деміївський — в Голосіївському районі, Маяк — в Деснянському районі і Базар на Лісовій. Завтра мають відкритися Володимирський та Печерський ринки”, — повідомив Кличко.
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Нагадаємо, що 29 квітня, уряд підтримав рішення про відновлення роботи ринків.
Як раніше повідомляв УНН, агропродовольчі ринки столиці відкриватимуть поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог.