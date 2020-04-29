Відкриття продовольчих ринків: в уряді пояснили своє рішення

“Щодо функціонування і відкриття продовольчих ринків, тільки що у нас на Кабінеті міністрів була прийнята відповідна постанова, яка буде завтра опублікована в Урядовому кур’єрі, після того у нас діяльність продовольчих ринків в Україні буде відновлена”, — сказав Петрашко.

З його слів, ринки будуть функціонувати при збереженні і дотриманні санітарних норм.

“Будуть додаткові елементи контролю. Це участь 2 інспекторів Держпродспоживслужби на кожному з таких ринків. Всього таких ринків відкривається 872 — ті, що можуть відкритись при дотриманні норм. Вже зараз о третій годині Міністерство кономіки проводить нараду з представниками Держпродспоживслужби на місцях, які в режимі реального час почнуть комунікувати з керівниками ринків і місцевими органами влади для того, щоб ринки могли відкритись якомога швидше і щоб норми були дотримані”, — додав міністр.

Нагадаємо, 29 квітня уряд підтримав рішення для відновлення роботи ринків.