Відкриття продовольчих ринків: в уряді пояснили своє рішення

ukru
12:11 • 28149 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 53985 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 97152 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 115927 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 117892 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170995 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141537 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148358 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148853 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129445 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 132186 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 118531 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 118794 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 108386 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 33293 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 28189 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 54005 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 97172 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 115932 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 117897 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 3462 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 14179 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107530 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107893 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125382 перегляди
Актуальне
Відкриття продовольчих ринків: в уряді пояснили своє рішення

Відкриття продовольчих ринків: в уряді пояснили своє рішення

Київ • УНН

 • 14475 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд ухвалив рішення, яка дозволяє відновити діяльність 872 ринків в Україні. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Щодо функціонування і відкриття продовольчих ринків, тільки що у нас на Кабінеті міністрів була прийнята відповідна постанова, яка буде завтра опублікована в Урядовому кур’єрі, після того у нас діяльність продовольчих ринків в Україні буде відновлена”, — сказав Петрашко.

З його слів, ринки будуть функціонувати при збереженні і дотриманні санітарних норм.

“Будуть додаткові елементи контролю. Це участь 2 інспекторів Держпродспоживслужби на кожному з таких ринків. Всього таких ринків відкривається 872 — ті, що можуть відкритись при дотриманні норм. Вже зараз о третій годині Міністерство кономіки проводить нараду з представниками Держпродспоживслужби на місцях, які в режимі реального час почнуть комунікувати з керівниками ринків і місцевими органами влади для того, щоб ринки могли відкритись якомога швидше і щоб норми були дотримані”, — додав міністр.

Нагадаємо, 29 квітня уряд підтримав рішення для відновлення роботи ринків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32