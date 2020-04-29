Открытие продовольственных рынков: в правительстве объяснили свое решение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство приняло решение, которое позволяет возобновить деятельность 872 рынков в Украине. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"О функционировании и открытии продовольственных рынков, только что у нас на Кабинете министров было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в Правительственном курьере, после этого у нас деятельность продовольственных рынков в Украине будет возобновлена", - сказал Петрашко.
По его словам, рынки будут функционировать при сохранении и соблюдении санитарных норм.
"Будут дополнительные элементы контроля. Это участие 2 инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего таких рынков открывается 872 - те, которые могут открыться при соблюдении норм. Уже сейчас в три часа Министерство экономики проводит совещание с представителями Госпродпотребслужбы на местах, которые в режиме реального времени начнут коммуницировать с руководителями рынков и местными органами власти для того, чтобы рынки могли открыться как можно быстрее и чтобы нормы были соблюдены", - добавил министр.
Напомним, 29 апреля правительство поддержало решение для возобновления работы рынков.