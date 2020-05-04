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На Київщині запрацювало вже 15 агропродовольчих ринків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на сьогодні на Київщині працює 15 агропродовольчих ринків, найбільше відкрито у Васильківському районі. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

На Київщині запрацювало вже 15 агропродовольчих ринків

“З 30 квітня 2020 року на території Київської області дозволено роботу агропродовольчих ринків. Станом на зараз запрацювало 15 ринків, а саме 5 ринків - у Васильківському районі, по 1  у Бориспільському, Києво-Святошинському, Миронівському, Переяслав-Хмельницькому, Сквирському; 4 - у місті Біла Церква та 2 - у місті Ірпінь”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами, правоохоронці з моменту запровадження карантинних заходів в області зафіксували 682 факти, пов’язаних з порушенням карантинних заходів, з них задокументували 303 факти.

Нагадаємо, з 11 травня відбудеться послаблення карантинних обмежень, зокрема будуть відкриті парки, сквери, салони краси, заклади громадського харчування на виніс та стоматологи. 

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