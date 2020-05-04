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В Киевской области заработало уже 15 агропродовольственных рынков

Киев • УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодня в Киевской области работает 15 агропродовольственных рынков, больше всего открыто в Васильковском районе. Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

В Киевской области заработало уже 15 агропродовольственных рынков

"С 30 апреля 2020 года на территории Киевской области разрешена работа агропродовольственных рынков. По состоянию на сейчас заработало 15 рынков, а именно 5 рынков - в Васильковском районе, по 1 - в Бориспольском, Киево-Святошинском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Сквырском; 4 - в городе Белая Церковь и 2 - в городе Ирпень", - отметил он.

Кроме того, по его словам, правоохранители с момента введения карантинных мероприятий в области зафиксировали 682 факта, связанных с нарушением карантинных мероприятий, из них задокументировали 303 факта.

Напомним, с 11 мая состоится ослабление карантинных ограничений, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания на вынос и стоматологи.

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