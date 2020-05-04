В Киевской области заработало уже 15 агропродовольственных рынков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодня в Киевской области работает 15 агропродовольственных рынков, больше всего открыто в Васильковском районе. Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"С 30 апреля 2020 года на территории Киевской области разрешена работа агропродовольственных рынков. По состоянию на сейчас заработало 15 рынков, а именно 5 рынков - в Васильковском районе, по 1 - в Бориспольском, Киево-Святошинском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Сквырском; 4 - в городе Белая Церковь и 2 - в городе Ирпень", - отметил он.
Кроме того, по его словам, правоохранители с момента введения карантинных мероприятий в области зафиксировали 682 факта, связанных с нарушением карантинных мероприятий, из них задокументировали 303 факта.
Напомним, с 11 мая состоится ослабление карантинных ограничений, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания на вынос и стоматологи.