У Києві повідомили умови відкриття ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Агропродовольчі ринки столиці відкриватимуть поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог. Про це повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.
"Кабінет Міністрів спільно з Головним державним санітарним лікарем України розробили вимоги стосовно можливості відкриття агропродовольчих ринків. Ми ці вимоги продублювали, деталізували та затвердили своїм розпорядженням. За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, станом на 16:30 30 квітня жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. У зв’язку з цим, ринки будуть відкриватися поступово, з моменту коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог", – сказав Бондаренко.
За його словами, на ринках мають забезпечити:
- масковий режим працівників та відвідувачів;
- дистанційну термометрію на вході;
- недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;
- забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;
- дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Бондаренко також наголосив, що відновити роботу у разі виконання вимог, зможуть лише офіційні продовольчі ринки.
Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо, зазначили в КМДА.
Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.
Як повідомляв УНН, напередодні, 29 квітня, уряд підтримав рішення для відновлення роботи ринків.