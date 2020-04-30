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В Киеве сообщили условия открытия рынков

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Агропродовольственные рынки столицы будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований. Об этом сообщил советник Киевского городского главы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы КГГА.

В Киеве сообщили условия открытия рынков

"Кабинет Министров совместно с Главным государственным санитарным врачом Украины разработали требования относительно возможности открытия агропродовольственных рынков. Мы эти требования продублировали, детализировали и утвердили своим распоряжением. По информации ГУ Госпродспотребслужбы в г. Киеве, по состоянию на 16:30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований", - сказал Бондаренко.

По его словам, на рынках должны обеспечить:

- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Бондаренко также отметил, что восстановить работу в случае выполнения требований, смогут только официальные продовольственные рынки.

Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг, отметили в КГГА.

Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Как сообщал УНН, накануне, 29 апреля, правительство поддержало решение для восстановления работы рынков.

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