Сегодня в Киеве открылись три продовольственные рынки, завтра должны заработать еще два - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Госпродпотребслужба проверила 37 столичных рынков на соблюдение норм и требований касательно их открытия, и сейчас работают только три рынка, однако завтра планируют открыть еще два. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Госпродпотребслужба проверила 37 рынков столицы по их ответственности нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один рынок не был готов открыться согласно этим условиям. Они активно готовились, обустраивали условия для работы в эпидемической ситуации.
Сейчас будут постепенно открываться. Сегодня в столице уже открылись три рынка: Демеевский — в Голосеевском районе, Маяк — в Деснянском районе и Базар на Лесной. Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки”, — сообщил Кличко.
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Напомним, что 29 апреля, правительство поддержало решение о возобновлении работы рынков.
Как ранее сообщал УНН, агропродовольственные рынки столицы будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований.