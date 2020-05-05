Сегодня в Киеве открылись три продовольственные рынки, завтра должны заработать еще два - Кличко

“Госпродпотребслужба проверила 37 рынков столицы по их ответственности нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один рынок не был готов открыться согласно этим условиям. Они активно готовились, обустраивали условия для работы в эпидемической ситуации.

Сейчас будут постепенно открываться. Сегодня в столице уже открылись три рынка: Демеевский — в Голосеевском районе, Маяк — в Деснянском районе и Базар на Лесной. Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки”, — сообщил Кличко.

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Напомним, что 29 апреля, правительство поддержало решение о возобновлении работы рынков.



Как ранее сообщал УНН, агропродовольственные рынки столицы будут открывать постепенно при условии обеспечения ими выполнения ряда противоэпидемических требований.