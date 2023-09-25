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Сьогодні Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї: Україна вимагає позбавити рф її ядерного арсеналу

Сьогодні Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї: Україна вимагає позбавити рф її ядерного арсеналу

Київ • УНН

 • 245248 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні, 26 вересня, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2013 році, пише УНН.

У 1968 році за підтримки ООН був відкритий для підписання Договір про не нерозповсюдження ядерної зброї.

Нині учасниками договору є 189 незалежних держав планети. Не є учасниками договору Ізраїль, Індія, Пакистан та КНДР.

Майже половина населення Землі живе у країнах, які володіють ядерною зброєю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США, росія та Китай активізувалися на своїх ядерних полігонах — CNN

Хто нині у світі володіє ядерною зброєю

У перші десятиліття після Другої світової війни сформувалася, так звана, ядерна п’ятірка: США, срср (тепер рф), Велика Британія, Франція, Китай.
Згодом до “ядерного клубу” доєдналися Індія, Пакістан та КНДР.

Вважається, що Ізраїль теж володіє ядерною зброєю. Свою ядерну програму намагається розвивати Іран.

росію треба позбавити її ядерного арсеналу

Виступаючи на нещодавній Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський заявив, що росію як країну терориста необхідно позбавити її ядерного арсеналу.

Нагадав, що Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.

“Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю”, — сказав Зеленський.

Також президент припустив, що взимку путін почне залякувати застосуванням ядерної зброї по Україні.

“Він (путін, — ред.) буде шукати цю нестабільну ситуацію в Європі і Сполучених Штатах Америки, і буде підливати інформаційно ризики застосування ядерної зброї з його сторони. Він буде залякувати. Моє бачення, що він це може робити, починаючи з опалювального періоду. Я вважаю що до зими і взимку безпосередньо він може таке робити — залякувати”.

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