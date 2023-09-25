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Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия: Украина требует лишить рф ее ядерного арсенала

Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия: Украина требует лишить рф ее ядерного арсенала

Киев • УНН

 • 245247 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня, 26 сентября, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2013 году, пишет УНН.

В 1968 году при поддержке ООН был открыт для подписания Договор о не нераспространении ядерного оружия.

В настоящее время участниками договора являются 189 независимых государств планеты. Не являются участниками договора Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.

Почти половина населения Земли живет в странах, обладающих ядерным оружием.

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Кто сейчас в мире владеет ядерным оружием

В первые десятилетия после Второй мировой войны сформировалась, так называемая, ядерная п’пятерка: США, СССР (теперь рф), Великобритания, Франция, Китай.
Впоследствии к “ядерному клубу” присоединились Индия, Пакистан и КНДР.

Считается, что Израиль тоже обладает ядерным оружием. Свою ядерную программу пытается развивать Иран.

россию надо лишить её ядерного арсенала

Выступая на недавней Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию как страну террориста необходимо лишить её ядерного арсенала.

Напомнил, что Украина добровольно отказалась от ядерного оружия.

“Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно россия больше всего заслуживала ядерное разоружение еще тогда, в 1990-х. россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием”, — сказал Зеленский.

Также президент предположил, что зимой путин начнет запугивать применением ядерного оружия по Украине.

“Он (путин, — ред.) будет искать эту нестабильную ситуацию в Европе и Соединенных Штатах Америки, и будет подливать информационно риски применения ядерного оружия с его стороны. Он будет запугивать. Моё видение, что он это может делать, начиная с отопительного периода. Я считаю что до зимы и зимой непосредственно он может такое делать — запугивать”.

Напомним

Северная Корея заявила, что провела тактические ядерные учения

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