Сніговий покрив у Сьєрра-Неваді нижче норми: що це означає для Каліфорнії

Сніговий покрив Сьєрра-Невади забезпечує близько 30 відсотків потреб Каліфорнії у воді. Зараз у горах Сьєрра-Невади рівень снігу нижче, ніж має бути, це викликає побоювання. Водночас фахівці зауважують, що теперішній показник, хоча й і не дотягує до прийнятного рівня, але водночас він вище за рівень, зафіксований у 2015 році.

Передає УНН із посиланням на Newsweek.

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Сніговий покрив був вищим за середній протягом останніх двох років у гірська системі Сьєрра-Невади, що допомогло полегшити багаторічну посуху, яка переслідує Каліфорнію, найбагатший і найнаселеніший "золотий штат". Більша частина зимового снігу у 2023 і 2024 роках припала на атмосферні річки, які принесли рясні опади в гірські райони

Але за останніми даними, знову з'явився привід для хвилювання. Сніговий покрив у горах Сьєрра-Невада зараз нижчий, ніж мав би бути, тобто водопостачання штату знову може постраждати.

Станом на понеділок сніговий покрив становив 88 відсотків від норми для цієї пори року і 73 відсотки на 1 квітня, що є контрольним показником, який вказує на те, скільки води штат може очікувати від танення снігу.

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Справді, у фахівців такі цифри викликають занепокоєння. Однак, з'ясував Newsweek, нинішній рівень снігу значно вище, ніж у 2015 році.

10 років тому, 1 березня було зафіксовано найнижчий сніговий покрив по всьому штату з 1950 року, повідомив представник California Department of Water Resources (DWR).

Каліфорнія пропустила критичні снігові бурі в січні, через що штат виявився нижчим за середній для цієї пори року. Хоча ми раді побачити деяку штормову активність найближчими днями, тривалі періоди без опадів можуть дуже швидко висушити штат. Кожен день без снігу або дощу означає, що ми не встигаємо за тим, що нам потрібно. - пояснила директор DWR Карла Немет.

Ми можемо озирнутися назад, у 2013 та 2021 роки, щоб показати, як швидко умови можуть змінитися для посушливого клімату". доповнила представниця DWR.

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