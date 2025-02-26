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Снежный покров в Сьерра-Неваде ниже нормы: что это значит для Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 5797 просмотра

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Снежный покров в горах Сьерра-Невады составляет 88% от нормы, что может повлиять на водоснабжение Калифорнии. Хотя показатель вызывает беспокойство, он все еще выше рекордно низкого уровня 2015 года.

Снежный покров Сьерра-Невады обеспечивает около 30 процентов потребностей Калифорнии в воде. Сейчас в горах Сьерра-Невады уровень снега ниже, чем должен быть, это вызывает опасения. В то же время специалисты отмечают, что нынешний показатель, хотя и и не дотягивает до приемлемого уровня, но в то же время он выше уровня, зафиксированного в 2015 году. 

Передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Снежный покров был выше среднего в течение последних двух лет в горной системе Сьерра-Невады, что помогло облегчить многолетнюю засуху, которая преследует Калифорнию, самый богатый и самый населенный «золотой штат». Большая часть зимнего снега в 2023 и 2024 годах пришлась на атмосферные реки, которые принесли обильные осадки в горные районы

Но по последним данным, снова появился повод для волнения. Снежный покров в горах Сьерра-Невада сейчас ниже, чем должен был бы быть, то есть водоснабжение штата снова может пострадать.

По состоянию на понедельник снежный покров составлял 88 процентов от нормы для этого времени года и 73 процента на 1 апреля, что является контрольным показателем, который указывает на то, сколько воды штат может ожидать от таяния снега.

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Действительно, у специалистов такие цифры вызывают беспокойство. Однако, выяснил Newsweek, нынешний уровень снега значительно выше, чем в 2015 году.

10 лет назад, 1 марта был зафиксирован самый низкий снежный покров по всему штату с 1950 года, сообщил представитель California Department of Water Resources (DWR).

Калифорния пропустила критические снежные бури в январе, из-за чего штат оказался ниже среднего для этого времени года. Хотя мы рады увидеть некоторую штормовую активность в ближайшие дни, длительные периоды без осадков могут очень быстро высушить штат. Каждый день без снега или дождя означает, что мы не успеваем за тем, что нам нужно. 

- пояснила директор DWR Карла Немет.

Мы можем оглянуться назад, в 2013 и 2021 годы, чтобы показать, как быстро условия могут измениться для засушливого климата». дополнила представительница DWR.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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