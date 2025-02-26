Снежный покров в Сьерра-Неваде ниже нормы: что это значит для Калифорнии
Киев • УНН
Снежный покров в горах Сьерра-Невады составляет 88% от нормы, что может повлиять на водоснабжение Калифорнии. Хотя показатель вызывает беспокойство, он все еще выше рекордно низкого уровня 2015 года.
Снежный покров Сьерра-Невады обеспечивает около 30 процентов потребностей Калифорнии в воде. Сейчас в горах Сьерра-Невады уровень снега ниже, чем должен быть, это вызывает опасения. В то же время специалисты отмечают, что нынешний показатель, хотя и и не дотягивает до приемлемого уровня, но в то же время он выше уровня, зафиксированного в 2015 году.
Передает УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
Снежный покров был выше среднего в течение последних двух лет в горной системе Сьерра-Невады, что помогло облегчить многолетнюю засуху, которая преследует Калифорнию, самый богатый и самый населенный «золотой штат». Большая часть зимнего снега в 2023 и 2024 годах пришлась на атмосферные реки, которые принесли обильные осадки в горные районы
Но по последним данным, снова появился повод для волнения. Снежный покров в горах Сьерра-Невада сейчас ниже, чем должен был бы быть, то есть водоснабжение штата снова может пострадать.
По состоянию на понедельник снежный покров составлял 88 процентов от нормы для этого времени года и 73 процента на 1 апреля, что является контрольным показателем, который указывает на то, сколько воды штат может ожидать от таяния снега.
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Действительно, у специалистов такие цифры вызывают беспокойство. Однако, выяснил Newsweek, нынешний уровень снега значительно выше, чем в 2015 году.
10 лет назад, 1 марта был зафиксирован самый низкий снежный покров по всему штату с 1950 года, сообщил представитель California Department of Water Resources (DWR).
Калифорния пропустила критические снежные бури в январе, из-за чего штат оказался ниже среднего для этого времени года. Хотя мы рады увидеть некоторую штормовую активность в ближайшие дни, длительные периоды без осадков могут очень быстро высушить штат. Каждый день без снега или дождя означает, что мы не успеваем за тем, что нам нужно.
Мы можем оглянуться назад, в 2013 и 2021 годы, чтобы показать, как быстро условия могут измениться для засушливого климата». дополнила представительница DWR.
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