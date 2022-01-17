Сніг і до 3° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні в більшості областей Україні прогнозують сніг та від 2° морозу до 3° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Вночі у північних і місцями західних областях України буде невеликий сніг, вдень в Україні, крім південної частини, — помірний та мокрий.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, у Карпатському регіоні подекуди 25-28 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 5-7° тепла.
У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.
Додамо
У Київській області вночі також прогнозують невеликий сніг, вдень — помірний та мокрий.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 17-22 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень приблизно 0°.
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