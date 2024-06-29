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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Смертоносний ракетний удар у Дніпрі: тривають пошуково-рятувальні роботи

Київ • УНН

 • 24597 перегляди

Одна людина загинула, 12 отримали поранення, в тому числі дитина, в результаті ворожого ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі, Україна, зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи та пошкоджено 11 автомобілів.

Смертоносний ракетний удар у Дніпрі: тривають пошуково-рятувальні роботи

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетними ударом багатоповерхівці. Відомо, що загинула 1 особа, постраждало 12 людей, включаючи дитину. Врятовано 2 людей. Зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 авто, ліквідовано пожежу на 150 кв. м.  Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Станом на ранок 29 червня, у Дніпрі внаслідок ворожого ракетного удару загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них - 1 дитина. Рятувальникам вдалося врятувати 2 людей.

В одному з під'їздів багатоповерхівки зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Крім того, пошкоджено 11 автомобілів.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв. м. Вивезено 190 тонн будівельного сміття.

До проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Ракетний обстріл в Дніпрі: поліція знайшла останки однієї людини, дві жінки зникли безвісти29.06.24, 00:52 • 26038 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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