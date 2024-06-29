Смертоносный ракетный удар в Днепре: продолжаются поисково-спасательные работы

В Днепре продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке. Известно, что погиб 1 человек, пострадали 12 человек, включая ребенка. Спасены 2 человека. Разрушены квартиры с 8 по 11 этажи, повреждено 11 авто, ликвидирован пожар на 150 кв. м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро 29 июня, в Днепре в результате вражеского ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них - 1 ребенок. Спасателям удалось спасти 2 человек.

В одном из подъездов многоэтажки разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Кроме того, повреждены 11 автомобилей.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв. м. Вывезено 190 тонн строительного мусора.

К проведению поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники.

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