Смерть військового із Закарпаття дорогою до навчального центру: ропочато рослідуванння
Київ • УНН
Правоохоронці розпочали розслідування смерті 52-річного військовослужбовця ЗСУ з Мукачівського району. Чоловік втратив свідомість в автобусі дорогою до навчального центру і помер через два дні в лікарні.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом смерті військовослужбовця ЗСУ із Закарпаття, який втратив свідомість дорогою до навчального центру і помер пізніше у лікарні. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони регіону, передає УНН.
За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато розслідування факту смерті військовослужбовця ЗСУ з Мукачівського району (ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою "нещасний випадок")
За даними слідства, 1 вересня дорогою до навчального центру у 52-річного військовослужбовця, який перебував у автобусі із іншими військовими, почалися судоми і він втратив свідомість.
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Чоловіка невідкладно доставили до реанімаційного відділення лікарні у м. Свалява. Медики боролися за його життя, однак через два дні він помер.
Наразі правоохоронці допитали свідків і родичів військового. Встановлюються інші очевидці події.
Крім цього, призначено судово-медичну експертизу, перевіряються усі обставини і версії події, додали у прокуратурі.
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