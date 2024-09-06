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Смерть військового із Закарпаття дорогою до навчального центру: ропочато рослідуванння

Смерть військового із Закарпаття дорогою до навчального центру: ропочато рослідуванння

Київ • УНН

 • 15212 перегляди

Правоохоронці розпочали розслідування смерті 52-річного військовослужбовця ЗСУ з Мукачівського району. Чоловік втратив свідомість в автобусі дорогою до навчального центру і помер через два дні в лікарні.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом смерті військовослужбовця ЗСУ із Закарпаття, який втратив свідомість дорогою до навчального центру і помер пізніше у лікарні. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони регіону, передає УНН.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато розслідування факту смерті військовослужбовця ЗСУ з Мукачівського району (ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою "нещасний випадок")

- йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, 1 вересня дорогою до навчального центру у 52-річного військовослужбовця, який перебував у автобусі із іншими військовими, почалися судоми і він втратив свідомість.

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Чоловіка невідкладно доставили до реанімаційного відділення лікарні у м. Свалява. Медики боролися за його життя, однак через два дні він помер.

Наразі правоохоронці допитали свідків і родичів військового. Встановлюються інші очевидці події.

Крім цього, призначено судово-медичну експертизу, перевіряються усі обставини і версії події, додали у прокуратурі. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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