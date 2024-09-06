Киев • УНН
Правоохранители начали расследование смерти 52-летнего военнослужащего ВСУ из Мукачевского района. Мужчина потерял сознание в автобусе по дороге в учебный центр и умер через два дня в больнице.
Правоохранители начали расследование по факту смерти военнослужащего ВСУ из Закарпатья, который потерял сознание по дороге в учебный центр и умер позже в больнице. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны региона, передает УНН.
Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато расследование факта смерти военнослужащего ВСУ из Мукачевского района (ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай»)
По данным следствия, 1 сентября по дороге в учебный центр у 52-летнего военнослужащего, который находился в автобусе с другими военными, начались судороги и он потерял сознание.
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Мужчину безотлагательно доставили в реанимационное отделение больницы в г. Свалява. Медики боролись за его жизнь, однако через два дня он умер.
Сейчас правоохранители допросили свидетелей и родственников военного. Устанавливаются другие очевидцы происшествия.
Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, проверяются все обстоятельства и версии происшествия, добавили в прокуратуре.
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