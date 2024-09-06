Правоохранители начали расследование по факту смерти военнослужащего ВСУ из Закарпатья, который потерял сознание по дороге в учебный центр и умер позже в больнице. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны региона, передает УНН.

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато расследование факта смерти военнослужащего ВСУ из Мукачевского района (ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай») - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 сентября по дороге в учебный центр у 52-летнего военнослужащего, который находился в автобусе с другими военными, начались судороги и он потерял сознание.

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Мужчину безотлагательно доставили в реанимационное отделение больницы в г. Свалява. Медики боролись за его жизнь, однако через два дня он умер.

Сейчас правоохранители допросили свидетелей и родственников военного. Устанавливаются другие очевидцы происшествия.

Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза, проверяются все обстоятельства и версии происшествия, добавили в прокуратуре.

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