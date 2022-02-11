"Слугу народу" Кузьміних поки залишили без запобіжного заходу: суд оголосив перерву до 14 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд України оголосив перерву до 14 лютого у засіданні щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тисяч гривень хабара, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Оголошено перерву до 14 лютого о 12:00”, — сказав суддя.
Прокуратура наполягає на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.
Контекст
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
Згодом Кузьміних затримали та повідомили йому про підозру.
До слова
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.