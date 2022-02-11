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15 марта, 19:03 • 105253 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140012 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121372 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115041 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103701 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100915 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90895 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Слугу народа" Кузьминых пока оставили без меры пресечения: суд объявил перерыв до 14 февраля

"Слугу народа" Кузьминых пока оставили без меры пресечения: суд объявил перерыв до 14 февраля

Киев • УНН

 • 16747 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины объявил перерыв до 14 февраля в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Объявлен перерыв до 14 февраля в 12:00”, — сказал судья.

Прокуратура настаивает на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.

Контекст

Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

Впоследствии Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.

К слову

Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены.

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