"Слугу народа" Кузьминых пока оставили без меры пресечения: суд объявил перерыв до 14 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины объявил перерыв до 14 февраля в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, передает корреспондент УНН.
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“Объявлен перерыв до 14 февраля в 12:00”, — сказал судья.
Прокуратура настаивает на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.
Контекст
Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
Впоследствии Кузьминых задержали и сообщили ему о подозрении.
К слову
Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены.