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"Слуга народу" Устенко готовий вакцинуватися в прямому ефірі

"Слуга народу" Устенко готовий вакцинуватися в прямому ефірі

Київ • УНН

 • 17714 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко записався в чергу на вакцинацію від COVID-19 і готовий це зробити в прямому ефірі, повідомляє УНН.

Цитата:

"Сьогодні теж через Дію (додаток - ред.) став у чергу на вакцинацію. Весь рік я ходив в масці і тепер буде можливість нарешті таки про неї забути! Адже тільки при 70% вакцинації з'являється колективний імунітет", - написав він у своєму Facebook

Деталі

Устенко закликав тих, хто перехворів COVID-19 в легкій формі не забувати, що у інших це не так.

"Ми всі зобов'язані захистити старше покоління і дати можливість нам повернутися до колишнього життя! Адже не забувайте, якщо вам 30 і ковід у вас пройшов, як "звичайна застуда", то це не означає, що у ваших батьків або бабусь з дідусями воно закінчиться так само!

Готовий отримати вакцину в прямому ефірі, якщо своїм прикладом зможу мотивувати людей не бояться отримати щеплення!", - підсумував Устенко.

Вакцинація в Україні Covishield

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Станом на 5 березня скарг на важку "побочку" від вакцини AstraZeneca/Covishield від українців не надходило.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії. 

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади:

"Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена ​​як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров'я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничими процесами, контролем в процесі і критичними характеристиками якості".

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