Скільки заробляє та чим володіє новий командувач Об'єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Новопризначений командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко має Mersedes Benz 1998 року випуску та понад 300 тисяч гривень кредиту. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію Краченка.
Так, у декларації Кравченка записана дружина Любов Кравченко, яка працює в одній військовій частині з чоловіком. У 2018 році вона придбала 72-метрову квартиру в Чернігові, а сам Кравченко майже гектар землі в селі Вознесенське у 2017 році в Чернігівській області.
Новий командувач ОС у минулому році задекларував понад 455 тис. грн зарплати, а дружина - понад 104 тис. грн. Також, вони мають понад 300 тисяч гривень кредиту на двох. Окрім того, генерал-лейтенант задекларував представницький Mersedes Benz, але 1998 року випуску.
Нагадаємо, новим Командувачем об’єднаних сил призначено Володимира Краченка.