Скільки заробляє та чим володіє новий командувач Об'єднаних сил

Так, у декларації Кравченка записана дружина Любов Кравченко, яка працює в одній військовій частині з чоловіком. У 2018 році вона придбала 72-метрову квартиру в Чернігові, а сам Кравченко майже гектар землі в селі Вознесенське у 2017 році в Чернігівській області.

Новий командувач ОС у минулому році задекларував понад 455 тис. грн зарплати, а дружина - понад 104 тис. грн. Також, вони мають понад 300 тисяч гривень кредиту на двох. Окрім того, генерал-лейтенант задекларував представницький Mersedes Benz, але 1998 року випуску.

Нагадаємо, новим Командувачем об’єднаних сил призначено Володимира Краченка.