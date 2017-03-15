Схованку з гранатометами і тротилом знайшли правоохоронці

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Схованку зі зброєю та боєприпасами виявили правоохоронці на Запоріжжі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Зі схрону, що був облаштований у зруйнованому будинку в одному із селищ Більмацького району (межує з районом проведення АТО), правоохоронці вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26, дві гранати Ф 1, тротилові шашки та набої калібру 5,45.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що раніше СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами на Дніпропетровщині.

Також, як повідомляв УНН, голова СБУ заперечив факт силового розгону блокади на Донбасі.

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