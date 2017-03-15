Тайник с гранатометами и тротилом нашли правоохранители

Из тайника, который был оборудован в разрушенном доме в одном из поселков Бильмацкого района (граничит с районом проведения АТО), правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, две гранаты Ф-1, тротиловые шашки и патроны калибра 5,45.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, что ранее СБУ обнаружила схрон с оружием и боеприпасами в Днепропетровской области.

Также, как сообщал УНН, глава СБУ отрицает факт силового разгона блокады на Донбассе.