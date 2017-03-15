Тайник с гранатометами и тротилом нашли правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили правоохранители в Запорожье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Из тайника, который был оборудован в разрушенном доме в одном из поселков Бильмацкого района (граничит с районом проведения АТО), правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, две гранаты Ф-1, тротиловые шашки и патроны калибра 5,45.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, что ранее СБУ обнаружила схрон с оружием и боеприпасами в Днепропетровской области.
Также, как сообщал УНН, глава СБУ отрицает факт силового разгона блокады на Донбассе.