Схема в ДПЗКУ: Любченко і ДПС за 1% "не бачать" "скруток" ПДВ - ЗМІ

“Як з’ясувалося, як мінімум частина компаній, яких фіскали вважають „фіктивними“ — це великий бізнес. Однак і його, судячи з усього, оточення першого віцепрем’єра Олексія Любченка, змушує ставати частиною схем”, — йдеться в статті видання.

Документи, які потрапили у розпорядження редакції, свідчать про новий скандал: за період з грудня 2020 по серпень 2021 року компанія легалізувала через підприємства з ознаками фіктивності продукції майже на 2 млрд грн., у результаті чого бюджет недоотримав близько 300 млн грн. ПДВ.

“Згідно з оперативною довідці, яку надало джерело в правоохоронних органах, Державна податкова служба, якою до травня 2021 року керував нинішній перший віцепрем’єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко, а після цього періоду її очолює його заступник Євген Олейніков — “за невтручання” у діяльність таких структур, а також ДПЗКУ нібито “отримувало винагороду 1% від загального обсягу взаємин з сумнівними контрагентами”, — йдеться в статті. Видання опублікувало цитату з документа і перелік компаній, які, на думку ДПС, брали участь в схемах.

“Кураторами даного напрямку в ДПС були в.о. глави (до моменту офіційного призначення в ДПС і після звільнення Любченка виконував обов’язки — ред.) Олейніков О.В., директор департаменту управління ризиками Чиж А.Ю., а також помічник першого віцепрем’єр-міністра України — Міністра економіки України Любченко А В.М.. — Білоус І.А. (очевидно, мова йде про екс-голову ДФС і Фонду держмайна Ігоря Білоуса — ред.). Останній безпосередньо визначав коло фіктивних підприємств, які братимуть участь у „програмі“ і отримував готівкову винагороду від даної діяльності”, — сказано в документі. Чиж і Олейніков вже фігурували в публікаціях ЗМІ як куратори “скруток”.

До довідки також додається список з 33 компаній, для яких розписані помісячні суми “скрученого” ПДВ на загальну суму близько 300 млн. грн. Судячи з маркування документа, в список увійшли тільки підприємства, “скручування” за якими перевищили 1 млн грн.

Журналісти перевірили ці компанії і з’ясували, що лише декілька з них можна називати реально “сумнівними” контрагентами. Наприклад, ТОВ “Град Інко”, яке пов’язане з Cassis Group, раніше фігурувало в скандалах навколо ДПЗКУ. Також в списку опинилося ТОВ “Транссервіс 2008”, портовий зерновий термінал в м. Чорноморську Одеської області. Саме через нього ДПЗКУ і збиралася відвантажити ненадійним замовникам зерно кілька тижнів тому.

Решта можна віднести до “підприємств з ознаками фіктивності” дуже віддалено. Наприклад, до переліку потрапило ТОВ “Тесслагруп”, яка є членом Американської торгової палати в Україні, ТОВ “Полтавазернопродукт”, яке декілька років тому визнавали найприбутковішим елеватором в Україні і яке неодноразово зазнавало тиску з боку фіскальних органів.

“Наявність в списку великої кількості компаній, які навряд чи є фіктивними, може означати, що вони там потенційно могли опинитися з примусу. Це підтверджує і формулювання з довідки джерела про те, що особисто помічник Олексія Любченка Ігор Білоус відбирав підприємства для участі в „програмі“ по легалізації зерна в ДПЗКУ. Таким чином, крім організації злочинної схеми, мова явно йде ще й про перевищення службових повноважень, шахрайстві і примус до незаконних дій”, — йдеться в статті.

“Не виключено, що саме тому в ЗМІ стали з’являтися дані про те, що Любченко нібито намагався „закріпитися“ в своєму кріслі за 5 млн доларів, тобто гарантовано забезпечити собі політичну підтримку і подальшу участь в схемах „скруток“ ПДВ незалежно від розвитку подій навколо ДПЗКУ”, — підсумовують журналісти.