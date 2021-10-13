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Схема в ГПЗКУ: Любченко и ГНС за 1% "не видят" "скруток" НДС - СМИ

Схема в ГПЗКУ: Любченко и ГНС за 1% "не видят" "скруток" НДС - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Фискальные органы могут осуществлять давление на бизнес с целью его вовлечения в незаконные схемы “скруток” налога на добавленную стоимость и при этом получать процент от объемов таких операций за “невмешательство”. К такому выводу пришли журналисты издания “Дело” на основании документов, полученных от инсайдеров в правоохранительных органах относительно схем в Государственной продовольственной зерновой корпорации.

“Как выяснилось, как минимум часть компаний, которых фискалы считают „фиктивными“ — это крупный бизнес. Однако и его, судя по всему, окружение первого вице-премьера Алексея Любченко, вынуждает становиться частью схем”, — говорится в статье издания.

Документы, которые попали в распоряжение редакции, свидетельствуют о новом скандале: за период с декабря 2020 по август 2021 года компания легализовала через предприятия с признаками фиктивности продукции почти на 2 млрд грн., в результате чего бюджет недополучил около 300 млн грн. НДС.

“Согласно оперативной справке, которую предоставил источник в правоохранительных органах, Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его зам Евгений Олейников — “за невмешательство” в деятельность таких структур, а также ГПЗКУ якобы “получало вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами”, — говорится в статье. Издание опубликовало выдержку из документа и перечень компаний, которые, по мнению ГНС, принимали участие в схемах.

“Кураторами данного направления в ГНС были и.о. главы (до момента официального назначения в ГНС и после увольнения Любченко исполнял обязанности — ред.) Олейников Е.В., директор департамента управления рисками Чиж А.Ю., а также помощник первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Украины Любченко А.Н. — Белоус И.А. (очевидно, речь идет об экс-главе ГФС и Фонда госимущества Игоре Белоусе — ред.). Последний непосредственно определял круг фиктивных предприятий, которые будут участвовать в „программе“ и получал наличную вознаграждение от данной деятельности”, — сказано в документе. Чиж и Олейников уже фигурировали в публикациях СМИ как кураторы “скруток”.

К справке также прилагается список из 33 компаний, для которых расписаны помесячные суммы “скрученного” НДС на общую сумму порядка 300 млн. грн. Судя по маркировке документа, в список вошли только предприятия, “скрутки” по которым превысили 1 млн грн.

Журналисты проверили эти компании и выяснили, что только несколько из них можно называть реально “сомнительными” контрагентами. Например, ООО “Град Инко”, которое связано с Cassis Group, ранее фигурировавшей в скандалах вокруг ГПЗКУ. Также в списке оказалось ООО “Транссервис 2008”, портовой зерновой терминал в г. Черноморске Одесской области. Именно через него ГПЗКУ и собиралась отгрузить ненадежным заказчикам зерно несколько недель назад.

Остальные можно отнести к “предприятиям с признаками фиктивности” очень отдаленно. Например, в перечень попало ООО “Тесслагруп”, которая является членом Американской торговой палаты в Украине, ООО “Полтавазернопродукт”, которое несколько лет назад признавали самым доходным элеватором в Украине и которое неоднократно поддавалось давлению со стороны фискальных органов.

“Наличие в списке большого количества компаний, которые вряд ли являются фиктивными, может означать, что они там потенциально могли оказаться по принуждению. Это подтверждает и формулировка из справки источника о том, что лично помощник Алексея Любченко Игорь Билоус отбирал предприятия для участия в „программе“ по легализации зерна в ГПЗКУ. Таким образом, кроме организации преступной схемы, речь явно идет еще и о превышении служебных полномочий, мошенничестве и принуждении к незаконным действиям”, — говорится в статье.

“Не исключено, что именно поэтому в СМИ стали появляться данные о том, что Любченко якобы пытался „закрепиться“ в своем кресле за 5 млн долларов, то есть гарантированно обеспечить себе политическую поддержку и дальнейшее участие в схемах „скруток“ НДС независимо от развития событий вокруг ГПЗКУ”, — подытоживают журналисты.

Украинские Национальные Новости

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