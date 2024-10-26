Скелет з колодязя замку підтвердив правдивість 800-річної норвезької саги

Вчені стверджують, що останки скелетів, знайдені у колодязі замку, належать персонажу з 800-річної саги. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

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Дослідники пов'язали ідентичність скелетних решток, знайдених у колодязі норвезького замку Сверресборг, з уривком з багатовікового норвезького тексту.

800-річна сага про Сверріса, яка розповідає історію реального короля Сверре Сігурдссона, включає в себе опис кидання тіла мертвого чоловіка - пізніше відомого як "Людина-колодязь" - в колодязь під час військового рейду в центральній Норвегії в 1197 році.

Згідно з текстом, цілком ймовірно, що нападники кинули тіло в колодязь, щоб отруїти основне джерело води для місцевих жителів, але в сазі більше нічого не сказано про цього чоловіка або про те, ким він був.

Дослідники вперше виявили кістки в колодязі замку в 1938 році, але тоді вони змогли провести лише візуальний аналіз. Зараз у розпорядженні вчених є цілий ряд аналітичних методів, включаючи генетичне секвенування і радіовуглецеве датування.

Нове дослідження останків, опубліковане в журналі Cell Press iScience, розкриває безпрецедентну інформацію про зовнішність Велл-мена на основі поглибленого вивчення зразків його зубів.

Це перший випадок, коли людина, описана в цих історичних текстах, була насправді знайдена. Таких середньовічних і стародавніх решток багато по всій Європі, і вони все частіше вивчаються за допомогою геномних методів

- заявив співавтор дослідження Майкл Д. Мартін, професор кафедри природничої історії в Університетському музеї Норвезького університету науки і техніки в Тронхеймі.

Знахідки не лише проливають нове світло на те, як виглядав Вел-мен, але й ким він був, з несподіваним поворотом щодо того, як він опинився у скандинавській сазі.

Нагадаємо

У каменоломні в Лінкольнширі виявлено давні поселення та докази сільськогосподарської діяльності. Знахідки включають кераміку, кістки тварин та зразки насіння, що датуються від неоліту до саксонського періоду.

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