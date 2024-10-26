Скелет з колодязя замку підтвердив правдивість 800-річної норвезької саги
Київ • УНН
Вчені ідентифікували останки людини, знайдені в колодязі норвезького замку Сверресборг, які згадуються в сазі 1197 року. Сучасні методи дослідження дозволили встановити зовнішність та походження "Людини-колодязя".
Вчені стверджують, що останки скелетів, знайдені у колодязі замку, належать персонажу з 800-річної саги. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Дослідники пов'язали ідентичність скелетних решток, знайдених у колодязі норвезького замку Сверресборг, з уривком з багатовікового норвезького тексту.
800-річна сага про Сверріса, яка розповідає історію реального короля Сверре Сігурдссона, включає в себе опис кидання тіла мертвого чоловіка - пізніше відомого як "Людина-колодязь" - в колодязь під час військового рейду в центральній Норвегії в 1197 році.
Згідно з текстом, цілком ймовірно, що нападники кинули тіло в колодязь, щоб отруїти основне джерело води для місцевих жителів, але в сазі більше нічого не сказано про цього чоловіка або про те, ким він був.
Дослідники вперше виявили кістки в колодязі замку в 1938 році, але тоді вони змогли провести лише візуальний аналіз. Зараз у розпорядженні вчених є цілий ряд аналітичних методів, включаючи генетичне секвенування і радіовуглецеве датування.
Нове дослідження останків, опубліковане в журналі Cell Press iScience, розкриває безпрецедентну інформацію про зовнішність Велл-мена на основі поглибленого вивчення зразків його зубів.
Це перший випадок, коли людина, описана в цих історичних текстах, була насправді знайдена. Таких середньовічних і стародавніх решток багато по всій Європі, і вони все частіше вивчаються за допомогою геномних методів
- заявив співавтор дослідження Майкл Д. Мартін, професор кафедри природничої історії в Університетському музеї Норвезького університету науки і техніки в Тронхеймі.
Знахідки не лише проливають нове світло на те, як виглядав Вел-мен, але й ким він був, з несподіваним поворотом щодо того, як він опинився у скандинавській сазі.
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