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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скелет из колодца замка подтвердил правдивость 800-летней норвежской саги

Скелет из колодца замка подтвердил правдивость 800-летней норвежской саги

Киев  •  УНН

18:10 • 4770 просмотра

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Ученые идентифицировали останки человека, найденные в колодце норвежского замка Сверресборг, которые упоминаются в саге 1197 года. Современные методы исследования позволили установить внешность и происхождение «Человека-колодца».

Ученые утверждают, что останки скелетов, найденные в колодце замка, принадлежат персонажу из 800-летней саги. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Исследователи связали идентичность скелетных останков, найденных в колодце норвежского замка Сверресборг, с отрывком из многовекового норвежского текста.

800-летняя сага о Сверрисе, которая рассказывает историю реального короля Сверре Сигурдссона, включает в себя описание бросания тела мертвого мужчины - позже известного как "Человек-колодец" - в колодец во время военного рейда в центральной Норвегии в 1197 году.

Согласно тексту, вполне вероятно, что нападавшие бросили тело в колодец, чтобы отравить основной источник воды для местных жителей, но в саге больше ничего не сказано об этом мужчине или о том, кем он был.

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Исследователи впервые обнаружили кости в колодце замка в 1938 году, но тогда они смогли провести лишь визуальный анализ. Сейчас в распоряжении ученых есть целый ряд аналитических методов, включая генетическое секвенирование и радиоуглеродное датирование.

Новое исследование останков, опубликованное в журнале Cell Press iScience, раскрывает беспрецедентную информацию о внешности Уэлл-мена на основе углубленного изучения образцов его зубов.

Это первый случай, когда человек, описанный в этих исторических текстах, был на самом деле найден. Таких средневековых и древних останков много по всей Европе, и они все чаще изучаются с помощью геномных методов

- заявил соавтор исследования Майкл Д. Мартин, профессор кафедры естественной истории в Университетском музее Норвежского университета науки и техники в Тронхейме.

Находки не только проливают новый свет на то, как выглядел Вел-мен, но и кем он был, с неожиданным поворотом относительно того, как он оказался в скандинавской саге.

Напомним

В каменоломне в Линкольншире обнаружены древние поселения и доказательства сельскохозяйственной деятельности. Находки включают керамику, кости животных и образцы семян, датируемые от неолита до саксонского периода.

Археологи нашли самую старую бутылку вина в мире: находка их ошеломила23 октября 2024, 01:57 • 19803 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Культура
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