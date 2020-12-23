Скасування техпоразки ФК "Наполі" додає надії на перемогу України в CAS - Маркевич

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Італійський клуб “Наполі” опротестував рішення про технічну поразку в матчі 3-го туру Серії А з “Ювентусом” і тепер гра між командами все ж відбудеться. Причиною рішення про техпоразку став “ковід”, зокрема, той факт, що 4 жовтня “Наполі” не прибув на матч у Турин, оскільки неаполітанська служба охорони здоров’я не випустила команду з міста через підтверджений вірус у двох футболістів. За словами Мирона Маркевича, ситуація зі матчем “Україна — Швейцарія” — дещо схожа, сказав він у коментарі УНН.