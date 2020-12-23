Скасування техпоразки ФК "Наполі" додає надії на перемогу України в CAS - Маркевич
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Італійський клуб “Наполі” опротестував рішення про технічну поразку в матчі 3-го туру Серії А з “Ювентусом” і тепер гра між командами все ж відбудеться. Причиною рішення про техпоразку став “ковід”, зокрема, той факт, що 4 жовтня “Наполі” не прибув на матч у Турин, оскільки неаполітанська служба охорони здоров’я не випустила команду з міста через підтверджений вірус у двох футболістів. За словами Мирона Маркевича, ситуація зі матчем “Україна — Швейцарія” — дещо схожа, сказав він у коментарі УНН.
“Схожа ситуація, і вона вселяє надію, що Україна також зможе відстояти своє право і оскаржити технічну поразку. Я казав і буду казати — результати футбольного матчу мають вирішуватися на полі, а не на папері чи словах. Я дуже сподіваюся і вболіваю за наших хлопців, і надіюсь на справедливе рішення у спорі”, — зауважив функціонер.
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Як відомо, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.
Україна наголошує на необхідності зіграти скасовану гру, а рішення про заборону виходити гравцям на поле вважає необґрунтованим і таким, що суперечило регламенту УЄФА.
За словами Андрія Павелка, УАФ буде відстоювати інтереси нашої збірної до кінця.
Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія — Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.
18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.
Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованій УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.
Незважаючи на це, дисциплінарний комітет УЄФА присудив Україні технічну поразку.