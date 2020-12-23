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Отмена техпоражения ФК "Наполи" добавляет надежды на победу Украины в CAS - Маркевич

Киев • УНН

 • 11566 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Итальянский клуб “Наполи” опротестовал решение о техническое поражение в матче 3-го тура серии А с “Ювентусом” и теперь игра между командами все же состоится. Причиной решения о техпоражении стал “ковид”, в частности, тот факт, что 4 октября “Наполи” не прибыл на матч в Турин, поскольку неаполитанская служба здравоохранения не выпустила команду из города из-за подтвержденного вируса в двух футболистов. По словам Мирона Маркевича, ситуация с матчем “Украина — Швейцария” — несколько похожа, сказал он в комментарии УНН.

Отмена техпоражения ФК "Наполи" добавляет надежды на победу Украины в CAS - Маркевич

“Похожая ситуация, и она вселяет надежду, что Украина также сможет отстоять свое право и обжаловать техническое поражение. Я говорил и буду говорить — результаты футбольного матча должны решаться на поле, а не на бумаге или словах. Я очень надеюсь и болею за наших ребят, и надеюсь на справедливое решение в споре”, — отметил функционер.

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Как известно, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией, так и не состоялся.

Украина отмечает необходимость сыграть отмененную игру, а решение о запрете выходить игрокам на поле считает необоснованным и противоречащим регламенту УЕФА.

По словам Андрея Павелко, УАФ будет отстаивать интересы нашей сборной до конца.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

Несмотря на это, дисциплинарный комитет УЕФА присудил Украине техническое поражение.

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