Отмена техпоражения ФК "Наполи" добавляет надежды на победу Украины в CAS - Маркевич

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Итальянский клуб “Наполи” опротестовал решение о техническое поражение в матче 3-го тура серии А с “Ювентусом” и теперь игра между командами все же состоится. Причиной решения о техпоражении стал “ковид”, в частности, тот факт, что 4 октября “Наполи” не прибыл на матч в Турин, поскольку неаполитанская служба здравоохранения не выпустила команду из города из-за подтвержденного вируса в двух футболистов. По словам Мирона Маркевича, ситуация с матчем “Украина — Швейцария” — несколько похожа, сказал он в комментарии УНН.