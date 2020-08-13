Ситуація в Білорусі: колони людей сходяться у центр Мінська
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Колони людей з різних напрямків рухаються в центр білоруського Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Наша Ніва"
"У Мінську колони людей з різних напрямків рухаються в центр столиці. Силовики зникли з вулиць", - йдеться в повідомленні.
Так, зазначається, що велика колона людей була помічена біля головного поштового відділення. Деякі люди тримають у руках квіти.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих
У четверту добу протестів у частині міст Білорусі: Мінську, Могильові та Лісовому - люди вишикувалися в ланцюги солідарності.
У ніч з 12 на 13 серпня під час протестів у Білорусі було затримано близько 700 людей.