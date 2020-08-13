Ситуация в Беларуси: колонны людей сходятся в центр Минска
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Колонны людей из различных направлений движутся в центр белорусского Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram канал "Наша Ніва"
"В Минске колонны людей с разных направлений движутся в центр столицы. Силовиков на улицах нет", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что большая колонна людей была замечена около главного почтового отделения. Некоторые люди держат в руках цветы.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных
В четвертые сутки протестов в части городов Беларуси: Минске, Могилеве и Лесном - люди выстроились в цепи солидарности.
В ночь с 12 на 13 августа во время протестов в Беларуси было задержано около 700 человек.