Ситуація у Карабасі: під час розмінування території стався вибух - загинув російський військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російський офіцер загинув при розмінуванні території в районі Шуші в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє Міноборони РФ, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“17 грудня під час проведення розмінування ділянки дороги в районі населеного пункту Шуша стався підрив вибухового пристрою. В результаті підриву отримав важке поранення офіцер групи розмінування Міжнародного протимінного центру”, — сказали в Міноборони.
Там відзначили, що військовослужбовцю було екстрено надано медичну допомогу. “При транспортуванні в госпіталь офіцер помер від отриманих травм. Сім’ї військовослужбовця міністерством оборони буде надана вся можлива і необхідна допомога та підтримка”, — підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, станом на 17 грудня російські сапери очистили близько 200 га території та знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів в Нагірному Карабасі.
Варто додати, що раніше офіцер російських миротворчих сил отримав поранення під час вибуху міни в Нагірному Карабасі при пошуку загиблих, в результаті вибуху боєприпасу загинув офіцер ЗС Азербайджану, чотири представники МНС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки отримали поранення.
Додамо, що 23 листопада сапери ЗС Росії почали розмінування територій регіону.